بالصور| نانسي عجرم تُحيي حفلًا غنائيًا على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

تصوير / علاء أحمد:

خطفت نجمات الفن الأنظار في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، والذي شهد ظهور لافت ومميز للنجمات بأفضل الإطلالات على السجادة الحمراء.

وحرصت العديد من النجمات على الظهور بشكل مميز على الريد كاربت، وارتداء أفضل الفساتين الجريئة والقصيرة، أمام عدسات كاميرات التصوير.

وظهرت أكثر من نجمة بفساتين قصيرة مميزة، أبرزهن، جيهان الشماشرجي، يسرا اللوزي، هنا شيحة، شيرين رضا، رزان جمال.

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

