25 صورة للنجمات بإطلالات جريئة على "الريد كاربت" في مهرجان الجونة

حرصت العديد من النجمات على الظهور بكامل أناقتهن على السجادة الحمراء، في ثالث أيام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة هذا العام.

وظهرت العديد منهن بإطلالات جريئة وساحرة خطفوا بها الأنظار، وحازت على اعجاب الحضور، والتقطوا العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

كان أبرزهم النجمة منة شلبي التي ظهرت مرتدية فستان أسود جرئ وساحر خطفت به الأنظار على الريد كاربت، والفنانة داليا شوقي التي ظهرت مرتدية فستان أنيق أبرزت خلاله رشاقتها، الفنانة تارا عماد التي ارتدت فستان جذاب، والفنانة مايان السيد التي ظهرت مرتدية أبرزت من خلاله جاذبيتها.

شهد اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي العديد من الفعاليات الفنية بحضور أبرز النجوم وصناع السينما من جميع أنحاء العالم.

ومن أبرز الفعاليات التي أقيمت اليوم السبت، افتتاح النسخة الجديدة من سوق سيني جونة، إلى جانب جلسة حوارية مع النجمة الأسترالية العالمية كيت بلانشيت.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

