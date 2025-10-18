بفستان أحمر جذاب.. ركين سعد تتألق في ثالث أيام الجونة السينمائي

ماذا طلبت كيت بلانشيت من حضور مهرجان الجونة السينمائي؟

تصوير- علاء أحمد:

تألقت الفنانة ركين سعد بفعاليات ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة هذا العام.

حضرت ركين سعد على الريد كاربت مرتدية فستان أحمر أنيق وجذاب، أبرزت خلاله رشاقتها وسحرت به الأنظار، وحرصت على تحية المتواجدين فور وصولها لالتقاط العديد من الصور التذكارية.

شهد اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي العديد من الفعاليات الفنية بحضور أبرز النجوم وصناع السينما من جميع أنحاء العالم.

ومن أبرز الفعاليات التي أقيمت اليوم السبت، افتتاح النسخة الجديدة من سوق سيني جونة، إلى جانب جلسة حوارية مع النجمة الأسترالية العالمية كيت بلانشيت.

يذكر أن، ركين سعد تشارك بفيلم "أسد" بطولة الفنان محمد رمضان والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

