بالصور.. يسرا اللوزي تخطف الأنظار بفستان قصير في مهرجان الجونة

تصوير / علاء أحمد:

شاركت الفنانة يسرا اللوزي في اليوم الثالث من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة هذا العام.

خطفت يسرا اللوزي، الأنظار من ظهورها اللافت والمميز على "الريد كاربت"، إذ ظهرت مرتدية فستان قصير وجريء، على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة

تقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

يذكر أن يسرا اللوزي شاركت مؤخرًا في الموسم الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "لام شمسية"، الذي جمعها بالفنانة أمينة خليل، أحمد السعدني، ومحمد شاهين، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.

