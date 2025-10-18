الجونة- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

استقبل المهندسان نجيب وسميح ساويرس، مساء اليوم السبت 18 أكتوبر، النجمة العالمية كيت بلانشيت، في gala dinner، بحضور القائمين على المهرجان وعدد كبير من نجوم الفن.

والتقط نجيب وسميح صورا مع كيت على السجادة الحمراء قبل دخول الحفل، كما حرصا على الترحيب بوجودها في مدينة الجونة، وذلك بعد عرض فيلمها ضمن فعاليات المهرجان father mother sister brother.

