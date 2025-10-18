إعلان

بالصور| نجيب وسميح ساويرس يستقبلان كيت بلانشيت في احتفالية بمهرجان الجونة السينمائي

كتب : مصراوي

09:49 م 18/10/2025
    نجيب وسميح ساويرس يستقبلان كيت بلانشيت
    نجيب وسميح ساويرس يستقبلان كيت بلانشيت
    نجيب وسميح ساويرس يستقبلان كيت بلانشيت
    نجيب وسميح ساويرس يستقبلان كيت بلانشيت

الجونة- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

استقبل المهندسان نجيب وسميح ساويرس، مساء اليوم السبت 18 أكتوبر، النجمة العالمية كيت بلانشيت، في gala dinner، بحضور القائمين على المهرجان وعدد كبير من نجوم الفن.

والتقط نجيب وسميح صورا مع كيت على السجادة الحمراء قبل دخول الحفل، كما حرصا على الترحيب بوجودها في مدينة الجونة، وذلك بعد عرض فيلمها ضمن فعاليات المهرجان father mother sister brother.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

