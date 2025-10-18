"فستان فضي لامع".. عبير صبري جريئة على "ريد كاربت" مهرجان الجونة

بالصور| نانسي عجرم تُحيي حفلًا غنائيًا على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

تصوير / علاء أحمد:

خطفت الفنانة عبير صبري الأنظار في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الثامنة هذا العام، بحضور كوكبة من النجوم وصناع السينما من حول العالم.

ظهرت عبير صبري بفستان جرئ فضي لامع، خطفت به الأنظار وحاز على اعجاب الحضور، والتقطت العديد من الصور التذكارية على "السجادة الحمراء".

وكانت آخر أعمال عبير صبري مسلسل "الحلانجي" بطولة محمد رجب وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وتشارك عبير صبري تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "أرض جهنم" بطولة هيفاء وهبي، عمرو عبد الجليل، تأليف شروق أحمد وعمرو عاصم، إخراج وليد محيي.

تقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

اقرأ أيضا:

"الفستان بدون بطانة".. كيف علق الجمهور على إطلالة نيللي كريم في ثاني أيام الجونة؟ (8 صور)

الجونة السينمائي.. نجوم وحكايات اليوم الثالث من المهرجان (تغطية خاصة)





