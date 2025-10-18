تصوير / علاء أحمد:

حرصت النجمة الأسترالية العالمية، كيت بلانشيت على حضور جلستها الحوارية التي تقام مساء اليوم السبت على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة هذا العام.

ومن المتوقع أن تشهد جلستها حضور عدد كبير من النجوم، وكان في استقبالها المهندس ورجل الأعمال نجيب ساويرس، المؤسس المشارك للمهرجان، وعمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة.

ولدت كيت بلانشيت في أستراليا عام 1969، واشتهرت في بدايتها بالمشاركة في العديد من العروض المسرحية والأعمال السينمائية ذات الميزانيات المنخفضة ولفتت الأنظار لموهبتها لتصبح إحدى أشهر النجمات في هوليوود.

فازت كيت بلانشيت بجائزتي أوسكار، كانت الأولى عن فيلم "The Aviator" عام 2005 كأفضل ممثلة في دور مساعد،و للمرة الثانية عن فيلم "Blue Jasmine" عام 2014 كأفضل ممثلة في دور رئيسي.

وصرحت بلانشيت بأحد اللقاءات الصحفية، أن بدايتها كانت من مصر وبالتحديد فيلم "كابوريا" بطولة النجم الراحل أحمد زكي، لتكون مشاركتها في مصر هي بوابة دخولها عالم الشهرة والنجومية.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

