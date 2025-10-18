الجونة- منى الموجي:

تصوير- أحمد مسعد:

نظم مهرجان الجونة السينمائي مساء اليوم السبت 18 أكتوبر، على مسرح الجزيرة في المارينا على شاطئ البحر الأحمر، ضمن فعاليات دورته الثامنة، جلسة حوارية بعنوان (قصص الحاضر.. بحثا عن القصص غير المروية لرواد الأعمال العرب)، وتحدث خلالها المخرج كريم الشناوي، المنتج طارق الجنايني، المنتجة سالي والي، وأدار الجلسة: محمد بسيوني.

وقال كريم إنه يتمنى تقديم قصة رجل الأعمال رؤوف غبور، موضحا "قرأت مذكراته ممتعة وخطيرة".

وانتقد أعمال السير التي يتم تقديمها، معلقا "السير في منطقتنا بتتحول لوصف حالة مثالية قريبة من الأنبياء، وأنا نفسي أشوف بني آدم، ناس عندها مشاكل وأخطاء، ومساحة إني اشوف بني آدم مش سوبر هيرو".

ووافقه الرأي المنتج طارق الجنايني "لما عملوا السندريلا مع سعاد حسني طلعت ست مثالية بزيادة، وكان ممكن يكون أنجح بكتير لو كان اتعمل بمشاكلها وأخطاءها، لأن مفيش حد منا نبي ولا معصوم من الخطأ، وده اللي يخلي الناس تحس إن ده حقيقي".

