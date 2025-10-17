"لوك جديد".. روجينا تخطف الأنظار في ثاني أيام الجونة السينمائي

تصوير- علاء أحمد:

حرصت الفنانة روجينا على حضور ريد كاربت العرض العالمي الأول لفيلم "هابي بيرث داي" الذي يعرض مساء اليوم الجمعة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة هذا العام، بحضور كوكبة من النجوم وصناع السينما من حول العالم.

ظهرت روجينا مرتدية فستان أسود جريء وأنيق بقصة ولوك جديد، خطفت به الأنظار على الريد كاربت، والتقطت العديد من الصور التذكارية.

تدور أحداث فيلم "هابي بيرث داي" في القاهرة، إذ تعمل الطفلة توحة ذات الثمانية أعوام خادمة في منزل أسرة ثرية، وبينما تستعد الأسرة للاحتفال بعيد ميلاد ابنتهم نيللي، تعيش توحة لحظات من الأمل والارتباك حين تظن أنها مدعوة للاحتفال.

يذكر اخر مشاركات روجينا الفنية كانت بمسلسل "حسبة عمري" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

