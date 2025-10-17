الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

شهدت السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة 17 أكتوبر، استقبال فريق فيلم افتتاح الدورة الثامنة "هابي بيرث داي"، وعدد كبير من النجوم الذين حرصوا على تهنئتهم بالعمل.

وكان من بين الحضور الفنان محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقي، وحرصا على التقاط الصور التذكارية معا.

يحكي فيلم هابي بيرث داي قصة طفلة تحلم بحضور عيد ميلاد. الفيلم من تأليف محمد دياب وسارة جوهر، وإخراج سارة جوهر، وإنتاج أحمد الدسوقي بالمشاركة مع أحمد بدوي وأحمد عباس، وبطولة نيللي كريم وحنان مطاوع وشريف سلامة.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.