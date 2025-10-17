الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

تألقت الفنانة الشابة جيهان الشماشرجي، على السجادة الحمراء لـ هابي بيرث داي، فيلم افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك مساء اليوم الجمعة 17 أكتوبر في منطقة البلازا على شاطئ البحر الأحمر.

وظهرت جيهان مرتدية فستانا أحمر، وخطفت الأنظار، كما بدت خلاله تشبه أميرات ديزني.

يحكي فيلم هابي بيرث داي قصة ضحى الطفلة التي تحلم بحضور عيد ميلاد. الفيلم من تأليف محمد دياب وسارة جوهر، وإخراج سارة جوهر، وإنتاج أحمد الدسوقي بالمشاركة مع أحمد بدوي وأحمد عباس، وبطولة نيللي كريم وحنان مطاوع وشريف سلامة.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.