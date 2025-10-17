25 صورة.. نجوم الفن في عرض فيلم "هابي بيرث داي" في ثاني أيام الجونة السينمائي

تصوير- علاء أحمد:

حرص الفنان حسن أبو الروس على حضور ريد كاربت العرض العالمي الأول لفيلم "هابي بيرث داي" الذي يعرض مساء اليوم الجمعة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة هذا العام، بحضور كوكبة من النجوم وصناع السينما من حول العالم.

ظهر حسن أبو الروس ببدلة غريبة كعادته، ومازح المتواجدين على الريد كاربت وقام باللعب بتفاحة موضحا أنه أحضرها من أجل بطلة الفيلم وحرص على تحية المتواجدين، والتقط العديد من الصور التذكارية.

تدور أحداث فيلم "هابي بيرث داي" في القاهرة، إذ تعمل الطفلة توحة ذات الثمانية أعوام خادمة في منزل أسرة ثرية، وبينما تستعد الأسرة للاحتفال بعيد ميلاد ابنتهم نيللي، تعيش توحة لحظات من الأمل والارتباك حين تظن أنها مدعوة للاحتفال.

يذكر أن آخر مشاركات حسن أبو الروس الفنية كانت بمسلسل "شباب امرأة"بطولة الفنانة غادة عبد الرزق، ومسلسل "قهوة المحطة" وسط نخبة من نجوم الدراما المصرية وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

