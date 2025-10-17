كشفت الناقدة ماجدة خيرالله، عن رأيها بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الـ 8 الذي أقيم مساء أمس الخميس بمدينة الجونة .

وكتبت خيرالله، عبر حسابها على إنستجرام: "الفنانة جيهان الشماشرجي كانت الأكثر رقة واناقة بلا افتعال في حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الثامنة".

وتابعت: "أما النجم الشاب طه دسوقي فقد أثار اهتمام جمهور المسرح وجمهور المنازل من خلال فقره الستاند أب كوميدي التي يشرح فيها معاناة فريق العاملين بلوكيشن تصوير لأحد الأعمال الفنية".

وأضافت: "أما الفقرة الغنائية التي استعرضت مقاطع من أشهر موسيقى الأفلام فقد أعجبني اختيار تيمات فيلم لالالاند، ومليونير العشوائيات، وان كنت أتصور أن وجود الموسيقى المميزة لسلسلة أفلام مهمة مستحيلة التي يلعب بطولتها توم كروز، كانت هتضيف ألقا للفقرة الغنائية التي طالت بعض الشيء".

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة يعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.