الجونة- منى الموجي:

قال المهندس سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة ورئيس مجلس إدارة مهرجان الجونة السينمائي، في كلمته بحفل افتتاح الدورة الثامنة، الذي أقيم اليوم الخميس 16 أكتوبر: "منذ خمسة وثلاثين عامًا، وقفت هنا عندما كانت هذه المنطقة لا تزال صحراء. واليوم، يشرفني أن أقف بينكم ونحن نحتفل بالدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي. على مرّ السنين، تطورت الجونة لتكتسب هوية مميزة كمركزٍ للثقافة والإبداع، حيث أصبح المهرجان جزءًا من فعالياتها السنوية".

وأشار سميح إلى أن منصة "سيني جونة" تواصل توفير الفرص لعدد متزايد من المواهب الشابة، لتمكين صنّاع الأفلام الصاعدين ودعم الجيل القادم من رواة القصص، مؤكدًا أن مصر كانت وستظل رائدة في الفن والإبداع والقوة الناعمة، وأنها تواصل إلهام المنطقة والعالم بأسره.

وبدأ حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم مقدمة بصوت الإعلامي أنس بوخش، الذي رافق الجمهور طوال الحفل بصوته، مؤديًا سلسلة من التعليقات الصوتية التي شكّلت الخيط الإنساني للحفل.

ويُكرم مهرجان الجونة السينمائى في دورته الثامنة هذا العام النجمة منة شلبي بمنحها جائزة "الإنجاز الإبداعي" تكريماً لمسيرتها الفنية المتميزة وأدوارها المؤثرة في السينما المصرية والعربية، فيما يشهد المهرجان هذا العام حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف المهرجان، إذ يتم تكريمها بجائزة "بطلة الإنسانية" تقديراً لمساهماتها الفنية والإنسانية.

تتضمن الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي عرض نحو 70 فيلمًا من مختلف دول العالم، تجمع بين الأفلام الروائية الطويلة، والوثائقية، والقصيرة، وتبرز السينما المصرية في دورة هذا العام بعرض 5 أفلام في مسابقات المهرجان المختلفة إضافة إلى فيلم الافتتاح "هابي بيرث داي"، وكذلك استضافة العرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور صناعه وأبطاله قبل انطلاقه جماهيرياً في دور العرض يوم الأربعاء المقبل 22 أكتوبر.