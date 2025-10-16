حرصت الفنانة درة، على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة هذا العام، وذلك خلال تواجدها على السجادة الحمراء.

وقالت درة، بحفل افتتاح مهرجان الجونة عبر قناة "النهار": "بحضر المهرجان كله لما يكون عندي دور في المهرجان وغير كدة هيبقى يومين بس، وهستنى أحضر تكريم الفنانة يسرا وهرجع على طول".

وتابعت: "فيلمي الجديد الست لما.. بيتكلم عن الستات وكل واحدة فينا عندها حكاية".

وأضافت: "بحب الإخراج وبفكر فيه من زمان، ومدرستش الإخراج وشوفت حاجات أون لاين واتعلمت من خبرتي كممثلة، وكنت متأثرة وكنت حابة أعمل حاجة عن غزة،

وبفكر أكرر تجربة الإخراج تاني، وحبيتها أوي، وأكررها في موضوع مناسب".

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.