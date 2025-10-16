نتقابل في الجونة.. كريم الشناوي يروّج لفيلمه الجديد "السادة الأفاضل"

روّج المخرج كريم الشناوي لفيلمه الجديد "السادة الأفاضل"، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائية ابتداءً من 22 أكتوبر الجاري، مشيرًا إلى أن العمل سيُعرض لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

ونشر الشناوي مقطع فيديو تشويقي عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلّق قائلًا: "نتقابل في الجونة، ومن تاني يوم في جميع سينمات مصر، و30 أكتوبر في جميع الدول العربية".

يضم الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم: محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبدالباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، ودنيا ماهر، وتأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبدالرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان طه دسوقي الدرامية كان مسلسل "ولاد الشمس"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، وشارك في بطولته أحمد مالك، محمود حميدة، فرح يوسف، مريم الجندي، وغادة طلعت، ومن إخراج شادي عبدالسلام.

اقرأ أيضًا:

نجوم الفن يتوافدون على الجونة.. وإلهام شاهين: "أجمل تجمع فني في أجمل بلد"