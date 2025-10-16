إعلان

نتقابل في الجونة.. كريم الشناوي يروّج لفيلمه الجديد "السادة الأفاضل"

كتبت- نوران أسامة:

11:34 ص 16/10/2025

المخرج كريم الشناوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

روّج المخرج كريم الشناوي لفيلمه الجديد "السادة الأفاضل"، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائية ابتداءً من 22 أكتوبر الجاري، مشيرًا إلى أن العمل سيُعرض لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

ونشر الشناوي مقطع فيديو تشويقي عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلّق قائلًا: "نتقابل في الجونة، ومن تاني يوم في جميع سينمات مصر، و30 أكتوبر في جميع الدول العربية".

يضم الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم: محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبدالباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، ودنيا ماهر، وتأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبدالرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان طه دسوقي الدرامية كان مسلسل "ولاد الشمس"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، وشارك في بطولته أحمد مالك، محمود حميدة، فرح يوسف، مريم الجندي، وغادة طلعت، ومن إخراج شادي عبدالسلام.

اقرأ أيضًا:

نجوم الفن يتوافدون على الجونة.. وإلهام شاهين: "أجمل تجمع فني في أجمل بلد"

كريم الشناوي مهرجان الجونة السينمائي السادة الأفاضل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"النواب" يؤجل موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
في أسبوعين.. تراجع أسعار 20 سيارة جديدة بمصر حتى مليون جنيه