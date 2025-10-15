إيناس الدغيدي تقطع شهر العسل لحضور مهرجان الجونة السينمائي (صور)

كشف برنامج "et بالعربي" عن وصول المخرجة إيناس الدغيدي مدينة الغردقة لحضور مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

ونشر "et بالعربي" عبر موقع "انستجرام"، مقطع فيديو لوصول الفنانين الجونة، شهد قطع إيناس الدغيدي شهر العسل لحضور مهرجان الجونة رفقة زوجها رجل الأعمال أحمد عبدالمنعم.

احتفلت المخرجة إيناس الدغيدي بعقد قرانها الجمعة الماضية، على رجل الأعمال أحمد عبد المنعم، وذلك بحفل يقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

و فوجئ جمهور المخرجة إيناس الدغيدي بقرار إلغاء حفل زفافها الذي كان من المقرر إقامته خلال الفترة المقبلة،إذ أوضحت "الدغيدي" عن إقامة حفل زفاف سيقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين، وذلك نظرا لتعرضها للتنمر والسخرية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا..

"حقيقة ولا باروكة".. ميس حمدان تكشف أسباب ظهورها بشعر قصير

أمينة ابنة نسرين أمين تخطف الأنظار بإطلالة جريئة داخل ملعب التنس (صور)