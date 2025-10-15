وثقت الفنانة وإنجي علي رحلة وصولها لمدينة الغردقة للمشاركة في مهرجان الجونة في دورته الثامنة قبل انطلاق حفل الافتتاح غدًا الخميس 16 أكتوبر الجاري.

ونشرت إنجي على حسابها بموقع "انستجرام"، مقطع فيديو لحظة وصولها الجونة ومقابلة الإعلامية بوسي شلبي، حتى دخولها فندق الإقامة.

من المقرر أن تُقام الدورة الثامنة من المهرجان في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025، بمشاركة 24 فيلمًا من أبرز إنتاجات السينما العالمية، إلى جانب ثلاثة عروض عالمية أولى، وعدد كبير من العروض الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يعزز مكانة المهرجان كأحد أهم جسور السينما العالمية في المنطقة.

