20 صورة.. فنانات بإطلالات محتشمة في مهرجان الجونة خلال دوراته السابقة

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وفي هذا السياق، يعرض لكم مصراوي مجموعة من أبرز الإطلالات المحتشمة خلال الدورات السابقة من المهرجان، التي نالت إعجاب الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن بين النجمات اللاتي لفتن الأنظار بأناقتهن: هبة مجدي، يسرا، ليلى علوي، حنان مطاوع، وغيرهن من نجمات الفن اللاتي حرصن على الظهور بإطلالات راقية على السجادة الحمراء.

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي يُعد أحد أبرز المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال السينما.

اقرأ أيضًأ:

طه دسوقي يروج لفيلم "السادة الأفاضل" ويكشف موعد طرحه في السينمات





بعد خروجه من السجن.. سامر المدني يدخل قوائم الأغاني الأكثر رواجا





رانيا فريد شوقي تُحيي ذكرى محمود ياسين: "خدتوا الزمن الحلو معاكم"





راغب علامة يشارك جمهوره لقطات من حفله في مصر: "أجواء لا تُنسى"





تامر حسني يوجّه رسالة شكر لـ خالد عجاج لهذا السبب





صور جديدة من كواليس تصوير فيلم "شمس الزناتي"





علي صبحي يحتفل بعرض فيلم "السادة الأفاضل" في الجونة السينمائي









