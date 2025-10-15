إعلان

20 صورة.. فنانات بإطلالات محتشمة في مهرجان الجونة خلال دوراته السابقة

كتب : نوران أسامة

02:59 م 15/10/2025
  عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    يسرا._
  • عرض 19 صورة
    يسرا اللوزي (2)
  • عرض 19 صورة
    يسرا اللوزي (1)
  • عرض 19 صورة
    يسرا
  • عرض 19 صورة
    يسرا (13)
  • عرض 19 صورة
    يسرا (12)
  • عرض 19 صورة
    هبة مجدي_1
  • عرض 19 صورة
    هبة مجدي
  • عرض 19 صورة
    يسرا (14)
  • عرض 19 صورة
    هبة مجدي (1)
  • عرض 19 صورة
    ليلى علوي _
  • عرض 19 صورة
    داليا البحيري (11)
  • عرض 19 صورة
    داليا البحيري (10)
  • عرض 19 صورة
    حنان مطاوع
  • عرض 19 صورة
    ليلى علوي
  • عرض 19 صورة
    حنان مطاوع (1)
  • عرض 19 صورة
    يسرا اللوزي (3)
  • عرض 19 صورة
    حنان مطاوع (2)

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وفي هذا السياق، يعرض لكم مصراوي مجموعة من أبرز الإطلالات المحتشمة خلال الدورات السابقة من المهرجان، التي نالت إعجاب الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن بين النجمات اللاتي لفتن الأنظار بأناقتهن: هبة مجدي، يسرا، ليلى علوي، حنان مطاوع، وغيرهن من نجمات الفن اللاتي حرصن على الظهور بإطلالات راقية على السجادة الحمراء.

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي يُعد أحد أبرز المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال السينما.

إطلالات محتشمة فنانات مهرجان الجونة دوراته السابقة

