مهرجان الجونة

لقطات لا تُنسى في مهرجان الجونة السينمائي ودوراته السابقة (15 صورة)

كتب : مصراوي

08:35 م 14/10/2025
كتبت- منى الموجي:

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي من المقرر إقامتها في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر الجاري، وتشهد تكريم النجمة منة شلبي، كما من المتوقع حضور كوكبة من النجوم من مختلف أنحاء العالم.

ومن بين أبرز اللقطات التي شهدتها الدورات السابقة، تكريم "الزعيم" عادل إمام ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، في الدورة الأولى من المهرجان، وسلمته التكريم النجمة يسرا، شريكة النجاح في عدد كبير من الأفلام التي قدماها معا، وصعد على خشبة المسرح لتسليمه التكريم أيضا المهندس نجيب ساويرس مؤسس المهرجان، ومدير مهرجان الجونة وقتها انتشال التميمي.

كما التقط عادل صورا تذكارية مع نجليه المخرج رامي إمام والفنان محمد إمام، وسط حفاوة كبيرة من الحضور.

كما شهدت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي تكريم النجم محمد هنيدي، وحرص على التواجد صديقه النجم الكبير أحمد السقا، والتقطت لهما صورة مبهجة، ضمت الاثنين وإلى جوارهما المهندس نجيب ساويرس وهو يصفق لهما.

في الدورة الخامسة احتفى مهرجان الجونة السينمائي بالنجم الكبير أحمد السقا، وتم تكريمه، في حفل الافتتاح ومنحته زميلته النجمة هند صبري التكريم، وأقيمت له ندوة ضمن برنامج تكريمه تحدث خلالها عن مشواره الفني.

كما شهد حفل افتتاح الدورة الخامسة حضور أبناء السقا الثلاثة ياسين، ونادية وحمزة، وحرص النجم شريف منير على توجيه التحية لصديقه وصعد على خشبة المسرح

مهرجان الجونة السينمائي تكريم عادل إمام أحمد السقا هند صبري

