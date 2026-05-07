ينتظر الفنان عمرو القاضي عرض فيلم أسد المقرر طرحه بدور العرض السينمائي يوم 14 مايو الجاري، ويتعاون من خلاله مع نخبة من نجوم السينما المصرية على رأسهم الفنان محمد رمضان.

أعرب عمرو القاضي في تصريح خاص لـ مصراوي عن سعادته بقرب طرح الفيلم، وعن كونه أحد أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ السينما المصرية، وسط توقعات بتحقيق إيرادات ضخمة فور عرضه.

وعن كواليس مشاركته بفيلم "أسد" قال: "تجربة كبيرة ومختلفة، بدءا من سيناريو كبير وضخم وموضوع مختلف تماما، ولا يصنف فيلم تاريخي على قدر ما يصنف أنه تاريخ معاصر، وبيحكي موضوع إنساني رومانسي وقضية إنسانية كبيرة جدا، وفيها جزء من تاريخ مصر".

عمرو القاضي يتحدث عن شخصيته في فيلم أسد

وعن شخصيته ضمن أحداث الفيلم قال: "شخصية مش اعتيادية ولا تقليدية، والواحد قبل عرض الفيلم بيبقى مقصر في الكلام شوية لحد ما الفيلم ينزل والجمهور يقول رأيه ورأيهم هو الأهم دلوقتي".

ويشارك ببطولة الفيلم كل من رزان جمال، كمال الباشا، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب وخالد دياب، إخراج محمد دياب.

آخر مشاركات عمرو القاضي في الدراما التليفزيونية

كانت آخر مشاركات عمرو القاضي في الدرما التليفزيونية بمسلسل "منتهي الصلاحية" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول انهيار حياة صالح بعدما تقوده مشكلة في عمله لدخول السجن، ومن ثم يخسر وظيفته وتنفصل عنه زوجته وتصبح علاقته بابنته الوحيدة غير مستقرة، ويحاول بعد خروجه من السجن إصلاح وبناء حياته من جديد عن طريق المراهنات.

وشارك في بطولة المسلسل: محمد فراج، ياسمين رئيس، هبة مجدي، محمود الليثي، سامي مغاوري، فكرة تامر نادي، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، إخراج تامر نادي.

