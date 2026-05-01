عرض مهرجان الإسكندرية للفيلم المصري، ضمن مسابقة خيري بشارة للأفلام المصرية، فيلم قرار انقسام للمخرج سيف عبدالنبي، والذي تدور أحداثه في 28 دقيقة، وذلك في سينما مترو بحضور محبي وجمهور السينما في عروس البحر الأبيض المتوسط.

سيف عبدالنبي يتحدث عن فيلم قرار انقسام

وعقب انتهاء عرض الفيلم، تحدث المخرج سيف عبدالنبي، مشيرا إلى أن العمل عن تجربة شخصية مر بها، إذ قام بالتبرع لخاله بفص من الكبد لإنقاذ حياته، لافتا أن الكثير من الأحداث حقيقية إلى جانب وجود جانب درامي بنسبة من 10 إلى 20٪ تقريبا.

وتابع سيف "موضوع صعب أنا مريت بيه"، وردا على مدى التشابه بين شخصية الخال في الفيلم والحقيقة وهل كان بنفس القسوة الموجودة في العمل، قال "يعني الصورة مش زي ما هي باينة في الفيلم، في الحقيقة خالي مشافش المعاناة اللي مريت بيها، وعندما قمت بعمل العينة كان بالنسبالي إنجاز، لكن هو مش شايف ده، لأنه مايعرفش أنا مريت بإيه".

وأوضح "لم أقصد من الفيلم أن يكره الجمهور خالي، فأنا رغم طريقته كنت أعرف ما يمر به وأنه يخفي عينيه بنظارة شمس طوال الوقت، لأنه يبكي 24 ساعة من الألم، لو وضعت نفسك مكان مريض يعرف أنه في حاجة لشخص آخر ينقذ حياته، سوف تراعي عصبيته وغضبه، صحيح كانت معاملته قاسية لكن لكن كنت أشعر به، وفكرت في أولاده وجدتي".

تفاصيل فيلم قرار انقسام

وعن اختيار بطل الفيلم الذي قام بدوره، وهل قام بتدريبه ليظهر بالصورة التي شاهدها الجمهور، قال "انبهرت بالبطل لما شفته في مسرحية، إذ أجاد رغم في تقديم دور شخص عمره 60 عاما رغم أنه شاب، وفقط كنت أطلب منه إظهار مشاعر بعينها في المشاهد وهو كان يؤدي بطريقته"، وعن باقي الأبطال قال "ساعدني في اختيار باقي الممثلين كاستينج دايركتور".

دارت أحداث الفيلم حول شاب يصارع أعباء الالتزام العائلي ويستعد لعملية تبرع بفص من الكبد ستغير مجرى حياته.

