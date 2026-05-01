شاركت الفنانة منى هلا بـ فيلم تيتا إخراج أحمد سمير، ضمن عروض مسابقة خيري بشارة للأفلام المصرية في الدورة الثانية عشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.

منى هلا تتحدث عن فيلم تيتا

وقالت منى في جلسة لمناقشة العمل مع الجمهور، إنها أُعجبت بالفيلم عندما عرضه عليها أحمد سمير المخرج والكاتب، ولفت انتباهها أنه نجح في التعبير بشكل جيد عن مشاعر المرأة، إذ تدور أحداث الفيلم حول سيدة فقدت والدتها وعليها التعامل مع ابنها الذي لا تعرف عنه الكثير، وفي نفس الوقت تنتظر أن تضع طفلها الثاني.

وأضافت "صعب إن رجل يكتب عن مشاعر أنثى في فترة الحمل بالتغيرات الهرمونية التي تشعر بها، ومعاناتها نفسيا وجسديا بسبب ظروف رحيل والدتها، فاحترمت سمير جدا وشعرت أنه مر بتجربة شخصية لها علاقة بمشاعر الفقد، وبهذه المناسبة أحب أحيي والدة سمير هي معنا اليوم في القاعة".

قصة فيلم تيتا بطولة منى هلا

وتابعت منى "أنا وسمير مولودين في نفس اليوم، بس أنا أكبر منه بـ ١٥ سنة"، مشيرة إلى أن وقت التحضير للعمل والتصوير كانت تمر بفترة صعبة جدا، إذ كانت تعتني بحالتها وترافقها، وكانت -الخالة- تعاني من مرض اللوكيميا، مضيفة "كان وقت حساس جدا وكنت بروح بروفات، وهي اتوفت قبل التصوير بيوم وسمير قالي مش هينفع نأجل، وطلبت منه يستغل الحالة اللي أنا فيها".

يدور الفيلم حول ام وابنها يواجهان اختبارا لعلاقتهما بعد أن يدعي الطفل أنه يسمع صوت جدته المتوفاة حديثا قادما من داخل بطن والدته الحامل.

اقرأ أيضا

