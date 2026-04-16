كشفت الشركة المنتجة لفيلم أسد للمخرج محمد دياب عن الملصق الدعائي الفردي للنجم الفلسطيني كامل الباشا، والذي يبرز ملامح دوره، إذ يجسد شخصية تاجر عبيد مخضرم يُدعى محروس.

تفاصيل شخصية كامل الباشا في فيلم أسد

تجمع شخصية محروس بين القسوة والسلطة من ناحية، وحنان الأب الذي يضعف أمام ابنته "ليلى" من ناحية أخرى، لكنه يجد نفسه في مشكلة كبيرة حينما تقع ابنته في حب العبد أسد- الشخصية الرئيسية في الفيلم- وهو ما يُعرض إمبراطورية النخاسة التي بناها طوال سنوات للانهيار.

وحمل الملصق، عبارة "في سوق النخاسة.. اسمه لوحده كفاية"، ويظهر فيه كامل الباشا مرتديا الملابس المميزة للتجار في فترة القرن التاسع عشر والتي تدور خلالها أحداث الفيلم.

كامل الباشا يتحدث عن مشاركته في فيلم أسد

وعن مشاركته في فيلم "أسد"، قال كامل الباشا في بيان صحفي صادر عن الشركة المنتجة إن شخصية محروس مليئة بالتعقيدات؛ فهي تجمع بين قسوة تاجر مهنته تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان، وبين مشاعر الأب تجاه ابنته، كما أن العمل يطرح تساؤلات كثيرة حول المبادئ الأساسية من حقوق الإنسان وحدود السلطة والعدالة والكرامة الإنسانية، مشيرا إلى أن التعاون مع المخرج محمد دياب وفريق العمل كان تجربة ثرية ومختلفة على المستوى الفني.

فريق فيلم أسد

العمل من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، محمد دياب، وخالد دياب، وضع الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار هشام نزيه، ومدير التصوير أحمد البشاري، مونتاج أحمد حافظ، ومصممة الأزياء ريم العدل، تصميم الديكور أحمد فايز، مهندس صوت: أحمد عدنان، منتج فني: ماجد يوسف، وكالويان فودينيشاروف تصميم المعارك والحركة، والمنتج موسى أبو طالب.

