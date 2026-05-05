ينتظر الفنان عمرو القاضي طرح فيلم أسد في دور العرض السينمائي خلال الأيام القليلة المُقبلة، والذي يجدد من خلاله التعاون مع المخرج محمد دياب بعد تعاونهما في مسلسل Moon Knight.

شخصية عمرو القاضي في فيلم أسد

يجسد عمرو شخصية شيخ النخاسين في الفيلم المقرر عرضه في دور السينما المصرية بداية من 14 مايو الجاري، وفي العالم العربي من 21 مايو.

ويقدم عمرو القاضي في فيلم أسد دور جعفر شيخ النخاسين والذي يحاول منع ثورة العبيد- بقيادة أسد الشخصية المحورية في الفيلم- لأنها تهدد تجارته وأساس ثروته ونفوذه.

وحول مشاركته في "أسد" قال عمرو في بيان صحفي، إنها ليست المرة الأولى التي يشارك في أعمال تاريخية، لكن شخصية شيخ النخاسين التي يؤديها في فيلم أسد كانت تحديا بالنسبة له؛ فهو تاجر بضاعته البشر ويمتلك صفات مركبة تجمع بين القسوة والصرامة والدهاء والهيبة، في الوقت نفسه تجده مدعي أخلاق ومتدين يتحدث كما لو كان يراعي أحكام الدين في معاملة الرقيق.

عمرو القاضي يتحدث عن دوره في فيلم أسد

وأضاف أن مشاركته في فيلم أسد تطلبت منه القراءة عن الفترة التاريخية التي تدور فيها أحداث الفيلم في القرن الـ19، وتحديدا عن تجارة النخاسة، ومهنة شيخ النخاسين والطريقة التي تعاملوا بها مع قرار الخديوي إلغاء العبودية والذي يعد تهديدا مباشرا لسلطتهم، مشيرا إلى أنه تدرب على لغة الجسد ونبرة الصوت التي تظهر سمات الشخصية والتناقض بين مظهر التدين وسلوكه العنيف، إضافة إلى مشاهد الحركة والقتال وتُظهر القسوة والشراسة التي يكشف عنها شيخ النخاسين في التعامل مع العبيد والثوار، والتي تمت بالتدريب مع خبير مشاهد الحركة البلغاري كالويان فودينيتشاروف.

وتحدث عمرو عن الشكل العام للشخصية سواء في الملابس أو الإكسسوارات التي يرتديها، مشددا على أنها كانت من الملامح المميزة فهي تجمع بين الطابع الذكوري والمبالغة التي تعكس البذخ والغرور، مضيفا "العمل مع المخرج محمد دياب إضافة كبيرة لأى فنان؛ فلديه رؤية إخراجية خاصة وقدرة على الغوص في التفاصيل الإنسانية للشخصيات، وهو ما ساعدني في تقديم شخصية شيخ النخاسين خاصة أنه يمنح مساحة التجريب والإضافة للفنان بجانب توجيهاته".

تفاصيل فيلم أسد

تدور أحداث فيلم أسد في مصر في القرن الـ19، ويتناول قصة أسد، العبد الذي يحمل روحاً صلبة متمردة، ويركز العمل على رحلة أسد بعد أن يُشعِل حب ممنوع بينه وبين امرأة حرة شرارة المواجهة مع أسياده، لكن عندما يُسلب من أسد أثمن ما يملك، يتحول التحدي الصامت إلى ثورة غاضبة. معركة أسد لن تحدد مصيره فقط، بل مصير العبودية في البلاد إلى الأبد.

ويشارك في بطولة فيلم أسد: محمد رمضان ورزان جمال وعلي قاسم وكامل الباشا، وإسلام مبارك، وإيمان يوسف، ومصطفى شحاتة، بجانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش.

يشار إلى أن فيلم أسد من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، محمد دياب، وخالد دياب، ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار هشام نزيه، ومدير التصوير أحمد البشاري، مونتاج أحمد حافظ، ومصممة الأزياء ريم العدل، تصميم الديكور أحمد فايز، مهندس صوت: أحمد عدنان، منتج فني: ماجد يوسف، وكالويان فودينيشاروف تصميم المعارك والحركة، والمنتج موسى أبو طالب.

