غيب الموت الفنان الكبير هاني شاكر عن عمر ناهز 73 عامًا، بعد صراع مع المرض خلال الفترة الماضية، ليُسدل الستار على مسيرة فنية حافلة امتدت لأكثر من خمسة عقود، جمع خلالها بين الغناء والتمثيل، وترك بصمة لا تُنسى في وجدان الجمهور العربي.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز الأعمال السينمائية التي قدمها أمير الغناء العربي طوال مسيرته، والتي كانت بسيطة وقليلة لكنها أثرت في وجدان الشعب المصري.

فيلم "سيد درويش"

انطلق اسم هاني شاكر مبكرًا في عالم الفن التمثيل، وخطا أولى خطواته في السينما من خلال فيلم “سيد درويش”، بإخراج أحمد بدرخان، في عمل شارك في بطولته هند رستم وكرم مطاوع.

فيلم "عندما يغني الحب"

عاد هاني شاكر إلى الشاشة الكبيرة خلال فترة السبعينيات، حيث شارك في فيلم “عندما يغني الحب” للمخرج نيازي مصطفى، والذي ضم كوكبة من النجوم، أبرزهم عادل إمام وناهد يسري وصفاء أبو السعود.

فيلم عايشين للحب

شارك في فيلم “عايشين للحب” عام 1974، من إخراج أحمد ضياء الدين، إلى جانب نيللي ومحمد عوض ويوسف فخر الدين.

فيلم هذا أحبه وهذا أريده

كما شارك في فيلم “هذا أحبه وهذا أريده” من إخراج حسن الإمام، وشاركته البطولة الفنانة نورا.

الغناء ينتصر.. وقرار الابتعاد عن السينما

ورغم هذه التجارب السينمائية المتنوعة، لم يستمر هاني شاكر طويلًا في عالم التمثيل، مفضلًا التركيز على مسيرته الغنائية، خاصة مع تراجع إنتاج الأفلام الغنائية، ليختار الطريق الذي صنع منه نجمًا كبيرًا.

موعد جنازة وعزاء هاني شاكر

أعلنت الفنانة نادية مصطفي عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، عن تعديل في مكان وموعد جنازة وعزاء الفنان هاني شاكر، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وكتبت عبر حسابها الرسمي": "هناك تعديل فى مكان الجنازة ومكان العزاء وسيتم الإعلان عن التفاصيل فور تحديدها، نسألكم الدعاء بالرحمة".

وستقام صلاة الجنازة على هانى شاكر يوم الأربعاء ٦ من مايو عقب صلاة الظهر بمسجد أبو شقة ببالم هيلز الشيخ زايد، والعزاء يوم الخميس ٧ مايو بمسجد أبو شقة بنفس المنطقة.

