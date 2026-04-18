نشرت الشركة المنتجة لـ فيلم أسد بطولة النجم محمد رمضان الملصقات الدعائية الفردية لثلاثة فنانين من السودان، يشاركون في بطولة العمل، المقرر طرحه في مايو المُقبل بدور العرض السينمائي، وهم: إسلام مبارك وإيمان يوسف ومصطفى شحاتة، وصممها كريم آدم.

تعرف على شخصية إسلام مبارك في فيلم أسد

وظهرت إسلام مبارك بملامح تجمع بين الجدية والحزن على "البوستر"، تكشف عن شخصية الخادمة "وردة" في بيت محروس تاجر النخاسة الشهير، والمربية التي تعتبر حلقة الوصل بين عالم العبيد والأسياد، والأم البديلة لأسد - الشخصية الرئيسية في الفيلم- والتي تحاول حمايته بكل الطرق، فهي الروح الحانية والملجأ الآمن وسط عالم القسوة.

إيمان يوسف تحكي عن دورها في فيلم أسد

تقدم إيمان يوسف شخصية "درية" التي تعيش صراعا بين غريزة الأمومة وواقعها كخادمة مضطهدة، وتجبرها قواعد النظام الاجتماعي السائد في القرن الـ19، حيث تدور أحداث الفيلم، على إخفاء علاقتها بابنها- يكن- التاجر الشهير والمعروف بقسوته، وتحمل معاملته السيئة لها حتى يضمن حماية سمعته، لتبقى درية ممزقة بين رغبتها في الاعتراف بأمومتها وخوفها على ابنها من الانهيار الاجتماعي.

وعبرت إيمان يوسف عن سعادتها بالمشاركة في فيلم "أسد" الذي يضم نخبة من نجوم العالم العربي، مشيرة إلى أن العمل مع المخرج محمد دياب تجربة هامة في مشوارها الفني.

ماذا قال مصطفى شحاتة عن مشاركته في فيلم أسد؟

ويجسد الفنان مصطفى شحاتة في الفيلم دور "عوض" بما يحمله من روح التمرد والعنفوان الشبابي، فهو الشاب الذي نشأ في قلب المعاناة لكنه يرفض الاستسلام لواقع العبودية وتتسم شخصيته بالاندفاع والشجاعة، حيث يرفض الحياة التقليدية ويختار طريق المواجهة.

تدور أحداث الفيلم في مصر في القرن التاسع عشر، ويتناول قصة عبد يُدعى أسد، ويركز العمل الدرامي التاريخي على رحلته بعدما يُشعل حب ممنوع بينه وبين امرأة حرة شرارة المواجهة مع أسياده، لكن عندما يُسلب من أسد أثمن ما يملك، يتحول التحدي الصامت إلى ثورة غاضبة، في صراع بطولي لا يضمن النجاة فيه لأحد، معركة أسد لن تحدد مصيره فقط، بل مصير العبودية في البلاد إلى الأبد.

فريق فيلم أسد

ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان، رزان جمال، علي قاسم، كامل الباشا، إسلام مبارك، إيمان يوسف، مصطفى شحاتة، بجانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش، إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، محمد دياب، وخالد دياب، ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار هشام نزيه، ومدير التصوير أحمد البشاري، مونتاج أحمد حافظ، ومصممة الأزياء ريم العدل، تصميم الديكور أحمد فايز، مهندس صوت: أحمد عدنان، منتج فني: ماجد يوسف، وكالويان فودينيشاروف تصميم المعارك والحركة، والمنتج موسى أبو طالب.

اقرأ أيضا

ظهور جديد لابنة علي الحجار: بطلوا افترى واللي يقدر يجيبلي شغل اتفضلوا

بعد إثارتها الجدل.. 11 معلومة عن بثينة علي الحجار عقب تصريحاتها عن والدها

موسيقار الأجيال.. هل تقدم أسرة محمد عبدالوهاب سيرته في عمل فني قريبا؟