بالفيديو- أحمد عز يروج لفيلم "7 Dogs" استعدادا لعرضه في العراق

كتب : مروان الطيب

09:28 م 29/05/2026 تعديل في 09:37 م

العرض الخاص لـ فيلم 7Dogs قبل طرحه في السينما

يواصل فريق عمل الفيلم العالمي "7 Dogs" الترويج لعرضه بالعديد من الدول حول العالم، ويحقق نجاحًا كبيرًا منذ بدء عرضه بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى 2026.
ونشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو عبر صفحته على فيسبوك، ظهر خلاله بطل الفيلم الفنان أحمد عز وهو يروج للفيلم استعدادا لعرضه بسينمات العراق، على أن يتم عرضه تباعا خلال الأيام المقبلة في العديد من الدول الأوروبية والآسيوية.


تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

يشارك ببطولة فيلم "7 Dogs" نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية هم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي، سلمان خان، قصة تركي آل الشيخ، سيناريو وحوار محمد الدباح، إخراج عادل العربي وبلال فلاح.

يواصل الفنان أحمد عز تصوير مسلسله الجديد "الأمير" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.
إذ أعلن تركي ال الشيخ مؤخرا عن بطولة الفنان أحمد عز لمسلسل جديد بعنوان "الأمير"
وكشف تركي عن فريق عمل الفيلم على رأسهم المخرج العالمي ستيفن هوبكنز، وبمشاركة نخبة من نجوم العالم العربي والعالمي منهم توبا بويوكستون ومريم أوزرلي والإسباني بيدرو ألونسو والبريطاني بول أندرسون، سيناريو وحوار صلاح الجهيني.

