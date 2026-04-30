كشف المستشار تركي آل الشيخ عن الملصقات الدعائية الرسمية لـ فيلم 7dogs بطولة النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد عز استعدادا لطرحه في دور العرض السينمائي شهر مايو المُقبل.

تفاصيل ملصقات فيلم 7dogs

ونشر تركي الملصقات الفردية لكل من أحمد عز وكريم عبدالعزيز، وملصق ثالث يضم الاثنين، إلى جانب وضع الدعاية في الشوارع وعدد من دور العرض، إذ من المقرر أن يكون العمل متاحا للجمهور في 27 مايو المُقبل.

كان تركي نشر في أغسطس الماضي، عبر حسابه الرسمي على موقع X فيديو يكشف ترتيبات فريق الفيلم لتسجيل أرقام قياسية جديدة، وعلق "تم بحمد الله اليوم في استديوهات الحصن بالرياض، وبدعم من سمو سيدي ولي العهد عرّاب الرؤية الأمير محمد بن سلمان، وبالتعاون مع جميع القطاعات الأمنية، فيلم 7Dogs يحطم رقمين قياسيين عالميين في جينيس للأرقام القياسية".

وتابع "أكبر انفجار سينمائي الرقم السابق: فيلم جيمس بوند Spectre ٢٠١٥ - ٦٨٫٤٧ طناً من TNT.. الإنجاز الجديد: فيلم 7 Dogs ١٧٠٫٧ طناً من TNT.. أضخم تفجير لمواد شديدة الانفجار في مشهد واحد، الرقم السابق: فيلم جيمس بوند No Time To Die ٢٠٢١ - ١٣٦٫٤ كيلوجراماً من TNT.. الإنجاز الجديد: فيلم 7Dogs - ٤٠٥٫٨٥ كيلوجراماً من TNT".

فريق فيلم 7dogs

الفيلم سيناريو وحوار محمد الدباح، وانطلق تصويره في يناير 2025 في ستوديوهات الحصن Big Time، وتولى إخراجه الثنائي عادل وبلال، بطولة النجمين كريم عبدالعزيز، أحمد عز، ويشارك في العمل: هنا الزاهد، تارا عماد، ناصر القصبي، سيد رجب، وهالة صدقي.

