تصوير- محمود بكار:

وصل منذ قليل الفنان محمد ثروت رفقة زوجته على ريد كاربت العرض الخاص لفيلم "7 Dogs"، الذي يقام مساء اليوم الجمعة، استعدادا لعرضه بالسينمات حول العالم بدءا من يوم 27 مايو الجاري، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

التقط الفنان محمد ثروت عدد من الصور التذكارية على الريد كاربت، ومازح المصورين على طريقته الكوميدية.

وشهد العرض الخاص حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، الذين التقطوا العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت، منهم الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة فيفي عبده، الإعلامية إنجي علي، السيناريست أيمن وتار، المنتج جمال العدل، الإعلامية إسعاد يونس، الفنان أحمد فهيم.

كواليس فيلم "7 Dogs"

يشارك ببطولة فيلم "7 Dogs" نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية هم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي.

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

اقرأ أيضا:

محمد رمضان يحضر عرض "أسد" بالجلباب الصعيدي في العراق- صور

عمرو القاضي عن تجربته في"أسد": "والدتي توفيت خلال تصويره واشتريت إكسسواراته من تركيا"



