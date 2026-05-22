إعلان

بالصور- عفوية محمد ثروت وزوجته في العرض الخاص لفيلم "7 Dogs"

كتب : مروان الطيب

08:48 م 22/05/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محمد ثروت وزوجته في العرض الخاص لفيلم 7 Dogs (1)
  • عرض 5 صورة
    محمد ثروت وزوجته في العرض الخاص لفيلم 7 Dogs (2)
  • عرض 5 صورة
    محمد ثروت وزوجته في العرض الخاص
  • عرض 5 صورة
    محمد ثروت وزوجته في العرض الخاص لفيلم 7 Dogs (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- محمود بكار:

وصل منذ قليل الفنان محمد ثروت رفقة زوجته على ريد كاربت العرض الخاص لفيلم "7 Dogs"، الذي يقام مساء اليوم الجمعة، استعدادا لعرضه بالسينمات حول العالم بدءا من يوم 27 مايو الجاري، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

التقط الفنان محمد ثروت عدد من الصور التذكارية على الريد كاربت، ومازح المصورين على طريقته الكوميدية.

وشهد العرض الخاص حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، الذين التقطوا العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت، منهم الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة فيفي عبده، الإعلامية إنجي علي، السيناريست أيمن وتار، المنتج جمال العدل، الإعلامية إسعاد يونس، الفنان أحمد فهيم.

كواليس فيلم "7 Dogs"

يشارك ببطولة فيلم "7 Dogs" نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية هم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي.

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

اقرأ أيضا:

محمد رمضان يحضر عرض "أسد" بالجلباب الصعيدي في العراق- صور

عمرو القاضي عن تجربته في"أسد": "والدتي توفيت خلال تصويره واشتريت إكسسواراته من تركيا"

محمد ثروت نجوم الفن 7 Dogs تركي آل الشيخ

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قصة دبدوب لم يفارق أريكة الملكة إليزابيث (صور)
علاقات

قصة دبدوب لم يفارق أريكة الملكة إليزابيث (صور)
"حقبة تاريخية".. ماذا قدم بيب جوارديولا مع مان سيتي خلال 10 سنوات؟
رياضة عربية وعالمية

"حقبة تاريخية".. ماذا قدم بيب جوارديولا مع مان سيتي خلال 10 سنوات؟
في رسالة نصية.. مديرة الاستخبارات الأمريكية تكشف أسباب استقالته من حكومة
شئون عربية و دولية

في رسالة نصية.. مديرة الاستخبارات الأمريكية تكشف أسباب استقالته من حكومة
جيل زد يشعل أزمة في الهند عبر "حزب شعب الصراصير".. ما القصة؟
شئون عربية و دولية

جيل زد يشعل أزمة في الهند عبر "حزب شعب الصراصير".. ما القصة؟
ترامب يعلق على استقالة مديرة الاستخبارات الأمريكية.. ماذا قال؟
شئون عربية و دولية

ترامب يعلق على استقالة مديرة الاستخبارات الأمريكية.. ماذا قال؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بسبب أعمال صناعية.. هزة أرضية خفيفة شرق القاهرة بقوة 2.1 ريختر
بدء تداول السكر في البورصة السلعية.. كيف تستفيد الأسواق من هذا القرار؟
بناةُ الهرم الأكبر جعلوه مقاومًا للزلازل.. كيف حدث ذلك طوال 4600 عام؟