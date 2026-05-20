أطلق مهرجان الجونة السينمائي رسميًا دعوة مفتوحة للمصممين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم لتصميم الهوية البصرية الرئيسية للدورة التاسعة من المهرجان، والمقرر إقامتها في الفترة من 15 إلى 23 أكتوبر 2026.

مهرجان الجونة السينمائي يطلب من المبدعين المشاركة في تصميم هوية الدورة التاسعة بصريا

وأصدر مهرجان الجونة السينمائي، بيانا صحفيا جاء فيه "وبصفته واحدًا من أبرز المنصات الثقافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يواصل مهرجان الجونة السينمائي التزامه بدعم الإبداع بمختلف أشكاله، من خلال إتاحة الفرصة أمام المجتمع الإبداعي العالمي للمساهمة في تشكيل الهوية البصرية للدورة المقبلة من المهرجان".

وتابع البيان "سوف تشكّل الهوية البصرية المختارة الملامح الرئيسية للدورة التاسعة عبر جميع المنصات والمواد البصرية الخاصة بالمهرجان، بما يعكس روح رسالته سينما من أجل الإنسانية، ويخاطب في الوقت ذاته الجمهور الإقليمي والدولي".

تفاصيل المشاركة في مسابقة تحديد الهوية البصرية لتاسع دورات مهرجان الجونة السينمائي

وكشف البيان عن وجود مسابقة تم من خلالها دعوة المشاركين إلى تطوير مفهوم بصري أصيل وقابل للتطبيق عبر مختلف الوسائط، يدمج بين اللغتين العربية والإنجليزية، وعناصره من الثقافة البصرية المصرية الغنية، ويعكس دور المهرجان كمنصة عالمية للسرد القصصي والتبادل الثقافي والحوار السينمائي".

وأوضح البيان "يمكن للمصممين استكشاف اتجاهات تعتمد على التصوير الفوتوغرافي، أو التصميم الجرافيكي، أو الأساليب الرمزية والتوضيحية، على أن يحافظ المفهوم النهائي على طابع جريء، سينمائي، معاصر، وقادر على خلق ارتباط عاطفي مع الجمهور. كما يشترط أن يتضمن التصميم شعار المهرجان سينما من أجل الإنسانية وإشارة بصرية إلى الدورة التاسعة".

ومن المقرر أن يصبح التصميم الفائز الواجهة البصرية الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي 2026، مع حصوله على انتشار واسع ضمن الحملة البصرية الكاملة للمهرجان عبر جميع منصاته، على أن يكون آخر موعد لاستقبال المشاركات هو 15 يونيو 2026.

مهرجان الجونة السينمائي

أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي، كما يلتزم باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

اقرأ أيضا

تفاصيل تعديل أسعار تذاكر حفل شيرين عبدالوهاب.. هل تخطت الربع مليون؟





"ماسك البشرة وسيرم الشعر".. جورجينا تكشف أسرار جمال إطلالتها في مهرجان كان



