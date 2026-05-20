تستقبله دور العرض يوم 17 يونيو.. طرح البرومو الرسمي لـ فيلم القصص

كتب : منى الموجي

07:23 م 20/05/2026

نجوم فيلم القصص

طرحت الجهات المنتجة لفيلم القصص الإعلان التشويقي للعمل الذي من المقرر أن تستقبله دور العرض السينمائي في مصر يوم 17 يونيو، وفي الدول العربية ابتداءً من 18 يونيو.

قصة فيلم القصص

يحكي الفيلم رحلة أحمد، عازف البيانو الطموح، إذ يستعرض ملامح حياته وسط حقبة زمنية تمتد من عام 1967 وحتى أواخر الثمانينيات، مسلطًا الضوء على العلاقات العائلية المعقدة، وبدايات قصة حب تنشأ عبر المراسلة مع فتاة نمساوية، إلى جانب التحديات التي يواجهها في ظل التحولات التاريخية والحروب، قبل أن يسعى لتحقيق حلمه رغم كل الصعوبات.

فريق فيلم القصص

الفيلم من تأليف وإخراج أبو بكر شوقي، وتم تصويره بين القاهرة وفيينا، ويضم نخبة من النجوم، من بينهم: أمير المصري، نيللي كريم، كريم قاسم، أحمد كمال، صبري فواز، خالد مختار، شريف الدسوقي، عمرو عابد وفاليري باشنر.

