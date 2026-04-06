يشهد شباك التذاكر في دور العرض السينمائي ثباتا في ترتيب الأفلام المتنافسة على الإيرادات، إذ يحتل فيلم برشامة منذ طرحه في دور العرض ببداية موسم عيد الفطر المبارك المركز الأول، متفوقا على أفلام الموسم: سفاح التجمع، إيجي بست، فيلم فاميلي بيزنس وحققت الأعمال الأربعة أمس الأحد 5 أبريل، إيرادات بلغت 3 ملايين و431 ألفا و799 جنيها، موزعة على النحو التالي..

فيلم برشامة

احتل المركز الأول فيلم برشامة، وحقق إيرادا بلغ 2 مليون و269 ألفا و57 جنيها.

الفيلم بطولة هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، حاتم صلاح، مصطفى غريب، كمال أبو رية، عارفة عبدالرسول، ميشيل ميلاد، ومجموعة كبيرة من الفنانين، تأليف أحمد الزغبي، خالد وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

تدور أحداث الفيلم الكوميدي برشامة في إطار اجتماعي داخل لجنة امتحان.

فيلم إيجي بست

وفاز بالمركز الثاني فيلم "إيجي بست"، بعد تحقيقه 503 آلاف و403 جنيهات.

فيلم إيجي بست بطولة: أحمد مالك، سلمى أبو ضيف، مروان بابلو، أحمد عبدالحميد، أحمد الرافعي، ميشيل ميلاد، تأليف أحمد حسني، إخراج مروان عبدالمنعم.

فيلم سفاح التجمع

وكان من نصيب المركز الثالث فيلم "سفاح التجمع" محققا 420 ألفا و666 جنيها.

فيلم سفاح التجمع كتابة وإخراج محمد صلاح العزب، بطولة: أحمد الفيشاوي، صابرين، جيسيكا حسام الدين، سينتيا خليفة، مريم الجندي، فاتن سعيد، غفران محمد.

فيلم فاميلي بيزنس

وذهب المركز الرابع والأخير لفيلم فاميلي بيزنس والذي حقق 238 ألفا و673 جنيها.

فيلم فاميلي بيزنس بطولة محمد سعد وغادة عادل، بمشاركة دنيا سامي، محمود عبدالمغني، هيدي كرم، أحمد الرافعي، تأليف ورشة 3 Bros، إخراج وائل إحسان.

