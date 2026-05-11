يقدم شخصية محمد رمضان بمرحلة الطفولة.. محمد دياب يشيد بطفل فيلم أسد (صور)

كتب : منى الموجي

08:32 م 11/05/2026 تعديل في 09:19 م
    النجم محمد رمضان بطل فيلم اسد
    محمد رمضان ومحمد دياب مع فريق فيلم أسد
    من مؤتمر فيلم أسد 1
    مخرج فيلم أسد محمد دياب
    فيلم أسد ٧
    في مؤتمر فيلم أسد
    محمد رمضان بطل فيلم أسد
    محمد رمضان يتحدث عن فيلم أسد
    فيلم أسد ومؤتمر لكشف تفاصيله

تصوير- أحمد مسعد:

أشاد المخرج محمد دياب بموهبة الطفل ياسين عمرو الذي يشارك في بطولة فيلم أسد المقرر عرضه ضمن أفلام موسم عيد الأضحى السينمائي، مقدما مرحلة الطفولة للشخصية التي يلعبها نجم العمل محمد رمضان.

محمد دياب يتحدث عن طفل فيلم أسد

وقال دياب في مؤتمر صحفي أقيم لفيلم أسد أمس الأحد 10 مايو "ياسين ممثل عظيم ومن اكتر الناس اللي تعبت، بيتكلم إفريقي في الفيلم، وعامل حالة خطيرة وبحبه كأنه ابني"، مشيرا إلى أنه يظهر فقط في 7 دقائق من العمل، وعلق الطفل "انتظروا الفيلم الخطير ده، وهيكسر الدنيا إن شاء الله".

واحتضنه دياب قائلا "عامل حاجة لطيفة وفخورين بيك يا ياسين والله إنت تميمة الحظ".

فريق فيلم أسد

تدور أحداث فيلم أسد في زمن غير معاصر، حول أسد العبد الذي يقع في حب امرأة حرة، وتنقلب حياته رأسا على عقب، ويحاول الحصول على حريته ممن سلبوه إياها. الفيلم فكرة وإخراج محمد دياب، بطولة محمد رمضان، رزان جمال، كامل الباشا، مصطفى شحاتة، علي قاسم، إسلام مبارك، عمرو القاضي، أحمد داش، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

