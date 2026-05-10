محمد رمضان: فيلم أسد عمل تجاري ويستحق غيابي الفترة الماضية

كتب : منى الموجي

08:33 م 10/05/2026
تصوير- أحمد مسعد:
يرى النجم محمد رمضان أن حالة المنافسة تفيد الجمهور وتشجع الممثل على تقديم الأفضل، مشيرا إلى أنه يقصد التنافس المحترم بين الأفلام.

رأي محمد رمضان في المنافسة

وتابع في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الأحد 10 مايو للكشف عن تفاصيل فيلم أسد، قبل طرحه جماهيريا بعد أيام قليلة: "المنافسة تقدم شيئا عظيما للجمهور وتخلينا نتصارع من أجل إسعادهم، وهي ليست بالشيء السلبي بالعكس، أمر إيجابي وصحي".
وأشار إلى أن فيلم أسد عمل فني على مستوى عالي وفي نفس الوقت فيلم تجاري، موضحا "الفيلم تجاري جدا، ويستحق غيابي عن الدراما والسينما الفترة الماضية، ويستحق الجمهور يشوفه بشكل مختلف، وإني فرغت نفسي ليه، ويا رب الفيلم يليق بالجمهور ويحقق نجاح كبير".

قصة فيلم أسد

تدور أحداث فيلم أسد في حقبة زمنية غير معاصرة حول العبد أسد الذي يقع في الحب وتتحول حياته رأسا على عقب بحثا عن حريته وحقه في العيش بطريقة مغايرة للصورة التي أجبر عليها طوال حياته.
فيلم أسد فكرة وإخراج محمد دياب، تأليف خالد وشيرين دياب، وإلى جانب محمد رمضان شارك في بطولته: رزان جمال، كامل الباشا، علي قاسم، عمرو القاضي، إسلام مبارك، مصطفى شحاتة ومجموعة كبيرة من الفنانين.

