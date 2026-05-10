تصوير- أحمد مسعد:

وجهت الفنانة اللبنانية رزان جمال الشكر لحضور مؤتمر فيلم أسد من نقاد وصحفيين، والذي أقيم اليوم الأحد في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة على نهر النيل، بحضور صنّاع العمل.

رزان جمال تتحدث عن دورها في فيلم أسد

وقالت رزان "شكرا إنكم معانا اليوم. شكرا لاستاذ دياب على اختياري أعتقد ده دور عمري، والمشروع كان الطفل بتاعنا كلنا، واشتغلنا بإيد واحدة حتى نقدم مشروع من قلبنا".

وتابعت رزان "لما شفت الفيلم وأنا بسجل الصوت مسكت حالي حتى لا أبكي، بسبب تأثري، صحيح كنت متوقعة يطلع عظيم، لكنه تخطى كل توقعاتي".

تفاصيل شخصية رزان جمال في فيلم أسد

كانت رزان قالت في بيان صحفي سابق "متحمسة لتقديم شخصية جديدة تمثل تحديًا في مسيرتي، إلى جانب سعادتي بالمشاركة في عمل يظهر تأثيره على الأفراد والمجتمعات، خاصة وأن شخصية ليلى التي أقدمها في الفيلم تعكس ما أؤمن به من قيم العدالة والحرية".

تدور أحداث الفيلم في القرن التاسع عشر، ويتناول قصة أسد، العبد، ويركز على رحلته بعد أن يُشعل حب ممنوع بينه وبين امرأة حرة شرارة المواجهة مع أسياده، لكن عندما يُسلب من أسد أثمن ما يملك، يتحول التحدي الصامت إلى ثورة غاضبة، في صراع بطولي لا يضمن النجاة فيه لأحد، معركة أسد لن تحدد مصيره فقط، بل مصير العبودية في البلاد إلى الأبد.

