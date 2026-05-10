تصوير- أحمد مسعد:

عبر النجم محمد رمضان عن سعادته بالمشاركة في فيلم أسد للمخرج محمد دياب، مشددا على أنه يعتبره طريقا جديدا في مشواري السينمائي.

مؤتمر صحفي عن فيلم أسد

وتابع رمضان في مؤتمر صحفي أقيم مساء اليوم الأحد 10 مايو في أحد الفنادق الكبرى على ضفاف النيل: "فيلم أسد بالنسبة لي بداية صنع مكتبة مختلفة عن كل ما قدمته من قبل. سعيد بوجودكم معنا اليوم، لأنني مؤمن أن الصحافة والنقد هما الضمير الفني للممثل، طول عمري متصالح مع ضميري وعمري ما خاصمته وأي شخص لم يحترم النقد هو اليوم في ذاكرة النسيان".

صناع فيلم أسد

المؤتمر شهد تواجد معظم صناع وأبطال الفيلم، في مقدمتهم صاحب الفكرة ومخرج العمل محمد دياب، تأليف شيرين وخالد دياب، بطولة محمد رمضان، رزان جمال، إسلام مبارك، أحمد داش، مصممة الملابس ريم العدل، عمرو القاضي، مصطفى شحاتة، وعلي قاسم.

