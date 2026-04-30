يسري نصر الله: أحب شخصيات العمل تكون أذكى مني.. عمرو موسى: أميل للشخصيات الرمادية

كتب : منى الموجي

01:37 م 30/04/2026
    عمرو موسى ويسري نصر الله وصبري فواز
أقام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الثانية عشرة اليوم الخميس 30 أبريل، ماستر كلاس بعنوان: كاستينج فريق عمل المخرج خلف وأمام الكاميرا، بمشاركة المخرج يسري نصر الله والمخرج عمرو موسى، وأدارها الفنان صبري فواز.

كيف يختار يسري نصر الله العمل الفني الذي يقدمه؟

وأكد المخرج يسري نصر الله أن اختياره لأي عمل فني يبدأ من إحساسه الشخصي بمدى ارتباطه بالنص، موضحًا أنه يسأل نفسه دائمًا: "هل أستطيع أن أجد نفسي داخل هذا العالم؟ وهل هو عالم يمكنني اكتشافه؟"، مشيرًا إلى أن كل مخرج لديه تفضيلاته الخاصة تجاه نوعية الشخصيات والحكايات التي تجذبه.

وأوضح أنه يحرص على أن تكون الشخصيات التي يقدمها حرة، مضيفا أنه يفضل أن تكون أذكى منه، لأن ذلك يجعلها أكثر خفة دم واستقلالية، ويخلق صراعات درامية ممتعة وغير سطحية.

وتحدث نصر الله عن شخصية الشرير في العمل الفني معتبرًا أنها عنصر أساسي في البناء وأنها تكون شخصية جذابة وخفيفة الظل وقوي الحضور.

تعريف عمرو موسى للفيلم الجيد؟

وتحدث المخرج عمرو موسى عن رؤيته الخاصة لمعايير العمل السينمائي الجيد، مؤكدًا أن قناعته تقوم على فكرة بسيطة، وهي أن "الفيلم الحلو هو اللي تحب تشوفه مرة تانية".

وأوضح أن انجذابه لأي فيلم لا يعتمد فقط على القصة، بل على مدى ارتباطه. بالشخصيات، مشيرًا إلى أن الأعمال التي يفضلها هي التي تجعله يحب شخصياتها أكثر من حبه للأحداث نفسها، وهو ما يمنحها قدرة أكبر على البقاء في الذاكرة.

وأضاف أنه يتجنب إصدار أحكام مباشرة على الشخصيات التي يقدمها، ويفضل أن يطرحها بشكل رمادي، بحيث لا تكون خيرًا مطلقًا أو شرًا مطلقًا، تاركًا للمشاهد حرية التقييم.

وأكد عمرو أن هذه الطريقة تمنح الجمهور مساحة للمشاركة والتفكير، وتجعل المشاهد يشعر بذكائه وقدرته على تحليل الشخصيات بنفسه، وهو ما يخلق تفاعلًا أعمق مع العمل الفني.

