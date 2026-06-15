انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، بقيمة 86 قرشًا، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 15-6-2026، بينما ارتفع في بنك الإسكندرية، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك مع بدابة تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

51.07 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع.

بنك مصر:

51.07 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

51.07 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

51.07 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

51.07 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

51.02 جنيه للشراء، و51.12 جنيه للبيع.

بنك البركة:

51.02 جنيه للشراء، و51.12 جنيهًا للبيع.

كريدي أجريكول:

51.02 جنيه للشراء، و51.12 جنيهًا للبيع.

بنك قطر الوطني:

51.07 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

51.09 جنيه للشراء، و51.19 جنيه للبيع، ب 86 قرشًا للشراء والبيع.