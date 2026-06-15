سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه مع بداية تعاملات الاثنين
كتب : أحمد الخطيب
سعر الدولار اليوم
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، بقيمة 86 قرشًا، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 15-6-2026، بينما ارتفع في بنك الإسكندرية، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك مع بدابة تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
51.07 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع.
بنك مصر:
51.07 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع.
بنك القاهرة:
51.07 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
51.07 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك قناة السويس:
51.07 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
51.02 جنيه للشراء، و51.12 جنيه للبيع.
بنك البركة:
51.02 جنيه للشراء، و51.12 جنيهًا للبيع.
كريدي أجريكول:
51.02 جنيه للشراء، و51.12 جنيهًا للبيع.
بنك قطر الوطني:
51.07 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
51.09 جنيه للشراء، و51.19 جنيه للبيع، ب 86 قرشًا للشراء والبيع.