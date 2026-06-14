تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 5 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، هي: فيلم 7Dogs، فيلم أسد، فيلم الكلام على إيه، إذما، فيلم الكراش، وحققت أمس السبت 13 يونيو، إيرادات بلغت 6 ملايين و356 ألفا و575 جنيها، موزعة على النحو التالي..

فيلم 7Dogs

واصل فيلم 7Dogs حفاظه على البقاء في صدارة شباك التذاكر منذ طرحه، وحقق إيرادا بلغ 2 مليون و334 ألفا و433 جنيها.

الفيلم بطولة كريم عبدالعزيز، مونيكا بيلوتشي، سلمان خان، تارا عماد، ناصر القصبي، سيد رجب، أحمد عز ومجموعة كبيرة من الفنانين، إخراج عادل العربي وبلال فلاح.

فيلم إذما

وجاء في المركز الثاني فيلم إذما، بعد تحقيقه مليون و636 ألفا و399 جنيها.

الفيلم من تأليف وإخراج محمد صادق، بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، جيسيكا حسام الدين، حمزة دياب، بسنت شوقي.

فيلم الكلام على إيه

وذهب المركز الثالث لـ فيلم الكلام على إيه، بعد تحقيقه مليون و188 ألفا و840 جنيها.

الكلام على إيه بطولة أحمد حاتم، مصطفى غريب، جيهان الشماشرجي، سيد رجب، انتصار، دنيا سامي، حاتم صلاح، ومجموعة كبيرة من الفنانين، تأليف أحمد بدوي، إخراج ساندرو كنعان.

فيلم الكراش

حصل على المركز الرابع فيلم الكراش، والذي حقق 713 ألفا و798 جنيها.

فيلم الكراش تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة أحمد داود، باسم سمرة، شيرين رضا، حسن أبو الروس، مريم الجندي.

فيلم أسد

وكان المركز الخامس والأخير من نصيب فيلم أسد، محققا 483 ألفا و105 جنيهات.

"أسد" بطولة محمد رمضان، رزان جمال، كامل الباشا، إسلام مبارك، علي قاسم، إيمان يوسف. تأليف محمد وشيرين وخالد دياب، إخراج محمد دياب.

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