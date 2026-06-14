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تعرف على إيرادات فيلم 7Dogs في 18 يوما وعدد التذاكر المباعة

كتب : منى الموجي

03:04 م 14/06/2026

فيلم Dogs7

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واصل فيلم الأكشن Dogs7 تحقيقه أرقاما قياسية جديدة بإجمالي إيرادات بلغت 16,769,449 دولارًا، فيما وصل عدد التذاكر المباعة إلى 2,135,757 تذكرة خلال 18 يومًا منذ بدء عرضه في دور السينما بالوطن العربي.

تصوير فيلم 7Dogs في الرياض

الفيلم تم تصويره في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن تجربة إنتاجية ضخمة تجمع بين نجوم من العالم العربي وأسماء عالمية بارزة.

وتدور أحداث الفيلم، الذي كتب قصته المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، سيناريو وحوار محمد الدباح، حول منظمة إجرامية دولية غامضة تحمل اسم Dogs7، تضم شبكة من المجرمين من جنسيات مختلفة، وتخطط لتنفيذ عمليات كبرى تتسم بالخطورة والتعقيد، في إطار مليء بالإثارة والمطاردات.

نجوم فيلم 7Dogs

ويشارك في بطولة الفيلم كريم عبدالعزيز، أحمد عز، ناصر القصبي، إلى جانب نخبة من الأسماء العالمية، من بينهم مونيكا بيلوتشي، جيانكارلو إسبوسيتو، سلمان خان، سانجاي دوت، ماكس هوانغ، هالة صدقي، سيد رجب، منة شلبي، هنا الزاهد.

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