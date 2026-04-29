قال المخرج خيري بشارة إنه يحب الأشياء الملموسة، ومن الممكن أن يقوم بالتحضير في البيت للمشاهد التي سيقوم بتصويرها، لكن في موقع التصوير يغير كل شيء، واصفا نفسه بالمرتجل.

خيري بشارة يتحدث عن فيلم كابوريا

وتابع خلال ماستر كلاس نظمه مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير اليوم الأربعاء 29 أبريل ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة، بالمتحف اليوناني الروماني: "فيلم كابوريا كان اللعب بالارتجال، زي ما أنا حاسس بصور اللحظة، وحسين الإمام كمنتج كان كويس وكان متحمس للأفكار اللي بعملها، بس النوع ده من الشغل لو حاجة حصلت ممكن تفقدني التركيز ومعرفش اشتغل".

وتذكر موقفا وقت تصوير مشهد أغنية فيلم كابوريا قائلا "وأنا داخل أصور الأغنية، لقيت عشرين واحد بيسلموا عليا ويكلموني، ولقيت نفسي باخد عربيتي وبمشي وكنت غاضب على السينما والإخراج وقلت أنا مش مخرج"، لافتا إلى أنه دخل غرفته وطلب من زوجته ألا توقظه، وزاره في نفس اليوم حسين الإمام، وطلب من زوجة بشارة أن تبلغه رسالة بأنهم في انتظاره غدا لتصوير الأغنية كما ترك له (كابوريا) صغيرة من الذهب، ليذهب ثان يوم للاستوديو ويمنحه من حوله التركيز الذي يحتاجه ويبدأ التصوير.

خيري بشارة يتحدث عن ردود الفعل التي جاءته على فيلم كابوريا

وعن استقبال الفيلم من أصدقائه وداخل الوسط الفني، قال "الناس كلها اعتبرت اني عامل جريمة بسبب فيلم كابوريا وإن ده فيلم تجريبي، ربما عاطف الطيب الوحيد اللي قال الفيلم ده هينجح".

وأضاف "تعبت في هذا الوقت جدا، ولم أفهم لماذا لم يستوعب الناس التجربة التي كتت أتوقع الاحتفاء بها لا النفور منها، وعندما نجح العمل جماهيريا قالوا إن الفيلم تجاري واستمروا في الهجوم عليّ".

فيلم كابوريا تأليف عصام الشماع، إخراج خيري بشارة، بطولة أحمد زكي، رغدة، حسين الإمام، سحر رامي، محمد لطفي، يوسف داوود، وشاهده الجمهور لأول مرة عام 1990.

