طرح برومو فيلم "الكلام على إيه" لمصطفى غريب.. استعدادا لعرضه في السينمات

كتب : سهيلة أسامة

07:35 م 26/04/2026
    انتصار وسيد رجب في فيلم الكلام على إيه
    انتصار وسيد رجب من كواليس فيلم الكلام على إيه
    جيهان الشماشرجي وحاتم صلاح
    فيلم الكلام على إيه
    مصطفى غريب من فيلم الكلام على إيه
    مصطفى غريب ودنيا سامي من فيلم الكلام على إيه
    دنيا سامي في فيلم الكلام على إيه
    كواليس فيلم الكلام على إيه

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الكلام على إيه" البرومو التشويقي للعمل عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، تمهيدًا لعرضه في دور السينما قريبًا.
وكشف البرومو عن الطابع الكوميدي الاجتماعي للفيلم، والذي يعتمد على سلسلة من المواقف والمفارقات غير المتوقعة بين الأزواج.

أحداث فيلم الكلام على إيه

وتدور أحداث فيلم الكلام على إيه حول أربع قصص لزوجين من خلفيات اجتماعية وأعمار مختلفة، تجمعهم ليلة الزفاف الأولى، لكن سرعان ما تتحول هذه الليلة إلى سلسلة من الأزمات والمواقف الكوميدية التي تضع كل زوجين في اختبار غير متوقع.

أبطال فيلم "الكلام على إيه"

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم، من بينهم: مصطفى غريب، أحمد حاتم، جيهان الشماشرجي، آية سماحة، دنيا سامي، حاتم صلاح، انتصار، سيد رجب، خالد كمال، ودنيا ماهر، وعدد آخر من الفنانين.
الفيلم من إخراج ساندرو كنعان، وتأليف أحمد بدوي، وإنتاج أحمد يوسف.


