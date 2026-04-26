طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الكلام على إيه" البرومو التشويقي للعمل عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، تمهيدًا لعرضه في دور السينما قريبًا.

وكشف البرومو عن الطابع الكوميدي الاجتماعي للفيلم، والذي يعتمد على سلسلة من المواقف والمفارقات غير المتوقعة بين الأزواج.

أحداث فيلم الكلام على إيه

وتدور أحداث فيلم الكلام على إيه حول أربع قصص لزوجين من خلفيات اجتماعية وأعمار مختلفة، تجمعهم ليلة الزفاف الأولى، لكن سرعان ما تتحول هذه الليلة إلى سلسلة من الأزمات والمواقف الكوميدية التي تضع كل زوجين في اختبار غير متوقع.

أبطال فيلم "الكلام على إيه"

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم، من بينهم: مصطفى غريب، أحمد حاتم، جيهان الشماشرجي، آية سماحة، دنيا سامي، حاتم صلاح، انتصار، سيد رجب، خالد كمال، ودنيا ماهر، وعدد آخر من الفنانين.

الفيلم من إخراج ساندرو كنعان، وتأليف أحمد بدوي، وإنتاج أحمد يوسف.



اقرأ أيضًا:

سامي الشيخ يقتل زوجته ويورط عمرو يوسف في مسلسل الفرنساوي



بيدرو ألونسو بطل "La Casa de Papel" يشارك في مسلسل الأمير بطولة أحمد عز



وفاة أحمد خليفة بطل مسلسل باب الحارة.. تعرف على مسيرته الفنية



