أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام العربية في نسخته الثانية عشرة، المقرر انطلاقها في الفترة من 27 أبريل حتى 2 مايو المقبل.



وتضم عضوية لجنة تحكيم أفلام المسابقة العربية كل من: الفنانة هبة عبدالغني، والفنان عبدالعزيز الحبسي والمخرج السوداني محمد كردفاني.

هبة عبدالغني

درست هبة عبدالغني في كلية الآداب قسم الدراسات المسرحية بجامعة الإسكندرية، وبدأت مشوارها الفني في الألفية الجديدة بشخصية رزقة ضمن أحداث مسلسل زيزينيا الجزء الثاني، تأليف الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وإخراج جمال عبدالحميد، وهي لا تزال طالبة في الجامعة.

من أهم أعمالها في الدراما التليفزيونية: سجن النسا، تحت السيطرة، صلة رحم، المداح الجزء الخامس، رأس الأفعى. وفي السينما: حالة حب – خلي الدماغ صاحي – خالي من الكوليسترول – صياد اليمام – ألوان السما السبعة، كما شاركت في العديد من الأفلام القصيرة، منها: لما كان البحر أزرق – خلف الأنا – الصرخة.

وتقدم حاليا بعد غياب أكثر من 24 عاما عن المسرح رائعة الكاتب والأديب إبراهيم عبدالمجيد "أداجيو" على خشبة مسرح الغد، إنتاج البيت الفني للمسرح، إخراج السعيد منسي، وتقدم خلالها شخصية ريم عازفة البيانو.

عبدالعزيز الحبسي

بدأت مسيرة عبدالعزيز الحبسي الفنية من المسرح المدرسي، لتتطور بعدها إلى احتراف السينما والدراما، وهو عضو في الجمعية العمانية للسينما منذ عام 2008 وعضو مجلس إدارة الجمعية العمانية للمسرح منذ عام 2023.

يمتلك عبدالعزيز رصيداً غنياً من الأعمال المسرحية والدرامية والمسلسلات المحلية في مجالات التمثيل والإخراج والتصوير، وأخرج عدة أفلام روائية ووثائقية حصدت جوائز، أبرزها فيلم "خطيئة" الفائز بالجائزة البرونزية في مهرجان مسقط الدولي السينمائي العاشر.

كما برز كخبير في إدارة المهرجانات، إذ تولى منصب المدير الفني لأكثر من ستة مهرجانات سينمائية دولية، بالإضافة إلى مشاركته كعضو لجنة تحكيم في عدة محافل دولية ومساعد لمدير اللجنة الفنية ومبرمجاً لدورتين في مهرجان مسقط السينمائي الدولي.

محمد كردفاني

أما محمد كردفاني فهو مهندس طيران سوداني تحوّل إلى صانع أفلام، تشمل أعماله عدة أفلام قصيرة، من بينها فيلم "نيركوك" الذي حصل على جائزة ناس لأفضل فيلم عربي في مهرجان قرطاج السينمائي عام 2016، وجائزة هيباتيا الذهبية من مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير عام 2017.



أما فيلمه الروائي الطويل الأول "وداعاً جوليا" والذي شاركت في إنتاجه التنفيذي الحائزة على جائزة الأوسكار لوبيتا نيونغو، كان أول فيلم سوداني يُعرض في مهرجان كان السينمائي، حيث فاز بجائزة الحرية ضمن قسم نظرة ما.



واصل الفيلم نجاحه لاحقاً بحصوله على 65 جائزة إضافية، من بينها جائزة الجمهور في مهرجان الجونة السينمائي ومهرجان سنغافورة السينمائي الدولي، إضافة إلى جائزة جان رينوار من وزارة التربية الفرنسية.



مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يعرض هذا العام عددًا كبيرا من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، وتضم هيئته الاستشارية العليا: المخرج يسري نصر الله، والمنتج صفي الدين محمود، والدكتورة إيناس عبدالدايم، والفنان صبري فواز، والناقدة علا الشافعي، والمنتج أحمد فهمي، والفنانة هنا شيحة ومهندس الديكور أنسي أبو سيف.

