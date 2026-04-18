تعرف على أفلام مسابقة الطلبة في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

كتب : منى الموجي

01:36 م 18/04/2026
أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير القائمة الكاملة لمسابقة أفلام الطلبة، المشاركة خلال فعاليات النسخة الثانية عشرة، المقرر انطلاقها في الفترة من 27 أبريل حتى 2 مايو المقبل، إذ تضم 8 أفلام مصرية متنوعة من مختلف الجامعات والمعاهد الفنية، تعرض جميعها لأول مرة عالميا.

فيلم جفاف

للمخرج مروان طاهر، مدته 12 دقيقة، وإنتاج 2026، يمثل المعهد العالي للسينما في الإسكندرية.

فيلم إبرة في كوم قش

مدته 14 دقيقة، للمخرج باسل حسين، إنتاج 2026، ويمثل المعهد العالي للسينما في القاهرة.

فيلم احتراق صورة

إخراج أحمد فايز، إنتاج 2026، ومدته 14 دقيقة، ويمثل مركز الجيزويت في الإسكندرية.

فيلم من هنا للسما

إنتاج 2026، ومدته 15، إخراج ألحان المهدي ويمثل المعهد العالي للسينما بالقاهرة.

فيلم يوم وفاة موزارت

إنتاج 2026، ومدته 9 دقائق، من إخراج مازن حجاج ، ويمثل جامعة بدر.

فيلم حتى شروق الشمس

إنتاج 2026، ومدته 10 دقائق، للمخرج محمد بدير، ويمثل المعهد العالي للسينما بالقاهرة.

ومن الأفلام المشاركة أيضا، فيلم "مترونوم"، إنتاج 2026، ومدته 13 دقيقة للمخرج أحمد عبدالكريم، ويمثل مركز الجيزويت بالإسكندرية، بالإضافة إلى فيلم "مبني على قصة حقيقية"، المكون من 3 دقائق، وهو من إنتاج 2026، وإخراج أندرو عفت، ويمثل جامعة حلوان.

تفاصيل مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

جدير بالذكر أن الهيئة الاستشارية العليا للمهرجان، تضم: الفنانة هنا شيحة، المخرج يسري نصر الله، المنتج صفي الدين محمود، الدكتورة إيناس عبدالدايم، الفنان صبري فواز، والناقدة علا الشافعي، والمنتج أحمد فهمي.

