ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية

كتب : آية محمد

06:43 م 25/04/2026

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية السبت 25-4-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4670 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 6004 جنيهات للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 7005 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8005 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 56040 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 80050 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 248955 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 400250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

اليوم وغدًا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.33% إلى نحو 4709 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

أسعار الذهب سعر سبيكة الذهب سعر الجنيه الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نقص المقابر يفتح ملفًا برلمانيًا عاجلًا.. اقتراح لتنظيم منظومة الدفن
أخبار مصر

نقص المقابر يفتح ملفًا برلمانيًا عاجلًا.. اقتراح لتنظيم منظومة الدفن
حازم إمام يكشف كواليس اعتذاره عن رئاسة الزمالك
مصراوي ستوري

حازم إمام يكشف كواليس اعتذاره عن رئاسة الزمالك
رابط الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7 وخطوات التظلم عبر مصر الرقمية
أخبار العقارات

رابط الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7 وخطوات التظلم عبر مصر الرقمية
كلية القرآن الكريم ترد على صاحب واقعة الزي الأزهري في مدرجات الزمالك
أخبار مصر

كلية القرآن الكريم ترد على صاحب واقعة الزي الأزهري في مدرجات الزمالك

بين إعجاب الجمهور وهجوم النقاد فيلم "Michael" في مرمى الانتقادات.. القصة
سينما

بين إعجاب الجمهور وهجوم النقاد فيلم "Michael" في مرمى الانتقادات.. القصة

