تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 5 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، هي: فيلم إشعار بالموت، فيلم برشامة وفيلم سفاح التجمع، إيجي بست، فيلم فاميلي بيزنس وحققت الأعمال الخمسة أمس الجمعة 24 أبريل، إيرادات بلغت 3 ملايين و513 ألفا و373 جنيها، موزعة على النحو التالي..

فيلم برشامة

يحافظ فيلم برشامة على بقائه في صدارة قائمة شباك التذاكر، محتلا المركز الأول، وحقق إيرادا بلغ 2 مليون و507 آلاف و399 جنيها.

فيلم برشامة من بطولة: هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، باسم سمرة، مصطفى غريب، حاتم صلاح، كمال أبو رية، عارفة عبدالرسول، ميشيل ميلاد، تأليف أحمد الزغبي، خالد وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

فيلم إيجي بست

حصل على المركز الثاني فيلم "إيجي بست"، محققا 501 ألف و671 جنيها.

فيلم إيجي بست بطولة: أحمد مالك، سلمى أبو ضيف، مروان بابلو، أحمد عبدالحميد، أحمد الرافعي، ميشيل ميلاد، تأليف أحمد حسني، إخراج مروان عبدالمنعم.

فيلم سفاح التجمع

وفاز بالمركز الثالث فيلم "سفاح التجمع" بعد تحقيقه 383 ألفا و904 جنيهات.

فيلم سفاح التجمع بطولة: أحمد الفيشاوي، صابرين، جيسيكا حسام الدين، سينتيا خليفة، مريم الجندي، فاتن سعيد، غفران محمد، تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

فيلم فاميلي بيزنس

وذهب المركز الرابع لـ فيلم فاميلي بيزنس والذي حقق 105 آلاف و680 جنيها.

فيلم فاميلي بيزنس بطولة محمد سعد وغادة عادل، بمشاركة دنيا سامي، محمود عبدالمغني، هيدي كرم، أحمد الرافعي، تأليف ورشة 3 Bros، إخراج وائل إحسان.

فيلم إشعار بالموت

وكان المركز الخامس والأخير من نصيب فيلم إشعار بالموت بعد تحقيقه 14 ألفا و719 جنيها.

فيلم إشعار بالموت تأليف وإخراج أحمد عادل عقل، بطولة بهاء الخطيب، عمرو عبدالجليل، هاجر الشرنوبي، محسن منصور، عزوز عادل، كارولين خليل.

