ينتظر النجم السوري القدير غسان مسعود، طرح فيلمه العالمي الجديد "Desert Warrior - محارب الصحراء" في دور العرض السينمائي حول العالم، ابتداء من 23 أبريل الجاري، والذي يرسخ من خلاله حضوره كركيزة أساسية في الأعمال التاريخية الملحمية.

تفاصيل فيلم محارب الصحراء

الفيلم من تأليف وإخراج البريطاني روبرت وايت، وشارك في كتابة السيناريو كل من جاري روس وديفيد سيل وأريكا بيني.

ويأتي العمل بإنتاج مشترك بين NBC Studios وAGC Studios وGB Pictures، إضافة إلى Mechanical Studio، في مشروع سينمائي يجمع بين الرؤية الغربية والروح الشرقية.

ويضم الفيلم نخبة من نجوم السينما العالمية، أنطوني ماكي وعائشة هارت وغسان مسعود وبن كسنغلي، في توليفة فنية تعكس تنوعا ثقافيا وحضورا إنسانيا عابرا للحدود.

ويجسد مسعود شخصية النعمان بن المنذر، الملك الذي تحول مقتله إلى شرارة واحدة من أبرز لحظات التوتر في التاريخ العربي، وهي معركة ذي قار غير أن الفيلم لا يكتفي بسرد الحكاية كما وردت في كتب التاريخ، بل يعيد تشكيلها من زاوية نفسية وإنسانية، عبر شخصية هند الابنة التي لا تبحث عن الحرب بقدر ما تسعى إلى ترميم معنى الفقد، في معالجة درامية تبتعد عن ضجيج المعارك، وتقترب من صمت الألم وعمق الشعور.

ويعد هذا الفيلم استكمالا لمسيرة غسان مسعود، الذي اعتاد أن يقف عند تقاطع السلطة والمصير، فمن تجسيده لشخصية صلاح الدين الأيوبي في فيلم Kingdom of Heaven، إلى حضوره المهيب في دور الملك كورش ضمن فيلم Tomiris، وصولا إلى أعماله التركية التي منحها ثقلا دراميا خاصا مثل "سلطان الفتوحات" ظل مسعود وفيا لاختياراته الفنية التي تمزج بين العمق التاريخي والبعد الإنساني.

"Desert Warrior" ليس مجرد فيلم تاريخي جديد، بل محاولة لإعادة قراءة الذاكرة العربية بلغة سينمائية معاصرة، حيث لا تكون البطولة في ساحة القتال فقط، بل في القدرة على مواجهة الفقد، وإعادة تعريف المعنى في لحظات الانكسار.

فيلم "محارب الصحراء" بطولة غسان مسعود وأنتوني ماكي وعائشة هارت، وبن كينجسلي، ويتولى الإخراج المخرج العالمي Rupert Wyatt.

من هو غسان مسعود

يُعد غسان مسعود واحدا من أبرز نجوم التمثيل في سوريا والعالم العربي، حيث وُلد في 20 سبتمبر عام 1958، عمل أستاذًا في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق لسنوات.

قدم مسعود العديد من الأعمال المميزة والمتنوعة في المسرح والتلفزيون والسينما على المستويين العربي والعالمي، من أبرز أدواره تجسيده لشخصية صلاح الدين في فيلم مملكة السماء، إلى جانب مشاركته اللافتة في مسلسل عمر، حيث قدم شخصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

