تتنافس في دور العرض السينمائي على إيرادات شباك التذاكر 5 أفلام، هي: فيلم إشعار بالموت، فيلم برشامة وفيلم سفاح التجمع، إيجي بست، فيلم فاميلي بيزنس وحققت الأعمال الخمسة أمس الخميس 23 أبريل، إيرادات بلغت 2 مليون و510 آلاف و776 جنيها، موزعة على النحو التالي..

فيلم برشامة

يحتل صدارة قائمة شباك التذاكر فيلم برشامة بعد الحفاظ على بقائه في المركز الأول، محققا إيرادا بلغ مليونا و730 ألفا و852 جنيها.

يشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، بينهم: هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، باسم سمرة، مصطفى غريب، حاتم صلاح، كمال أبو رية، عارفة عبدالرسول، ميشيل ميلاد، تأليف أحمد الزغبي، خالد وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

فيلم إيجي بست

وفاز بالمركز الثاني فيلم "إيجي بست"، والذي حقق 390 ألفا و385 جنيها.

فيلم إيجي بست بطولة: أحمد مالك، سلمى أبو ضيف، مروان بابلو، أحمد عبدالحميد، أحمد الرافعي، ميشيل ميلاد، تأليف أحمد حسني، إخراج مروان عبدالمنعم.

فيلم سفاح التجمع

ذهب المركز الثالث لفيلم "سفاح التجمع" محققا 296 ألفا و344 جنيها.

فيلم سفاح التجمع بطولة: أحمد الفيشاوي، صابرين، جيسيكا حسام الدين، سينتيا خليفة، مريم الجندي، فاتن سعيد، غفران محمد، تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

فيلم فاميلي بيزنس

وجاء في المركز الرابع فيلم فاميلي بيزنس والذي حقق 84 ألفا و13 جنيها.

فيلم فاميلي بيزنس بطولة محمد سعد وغادة عادل، بمشاركة دنيا سامي، محمود عبدالمغني، هيدي كرم، أحمد الرافعي، تأليف ورشة 3 Bros، إخراج وائل إحسان.

فيلم إشعار بالموت

وكان المركز الخامس والأخير من نصيب فيلم إشعار بالموت بعد تحقيقه 9 آلاف و182 جنيها.

فيلم إشعار بالموت تأليف وإخراج أحمد عادل عقل، بطولة بهاء الخطيب، عمرو عبدالجليل، هاجر الشرنوبي، محسن منصور، عزوز عادل، كارولين خليل.

