طرحت الشركة المنتجة البرومو التشويقي الأول لفيلم "الكراش" بطولة الفنان احمد داود، والفنانة ميرنا جميل.

ونشرت الشركة برومو الفيلم على جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: "فيلم الكراش 11 يونيو في جميع السينمات".

أحداث فيلم الكراش

تدور أحداث الفيلم حول علاقة حب بين سيدة أعمال ثرية ومحاسب بسيط، بعد لقاء صدفة يتحول إلى سلسلة من المواقف الطريفة، حيث يركز العمل على الفوارق الاجتماعية والنفسية بين الشخصيتين، متسائلًا عما إذا كان الحب قادرًا على تجاوز كل هذه الفوارق.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد داود، ميرنا جميل، شيرين رضا، مريم الجندي، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

أحمد داود ينتظر عرض فيلم "إذما"

كما ينتظر أحمد داود عرض فيلم "إذما" والذي يجسد فيه شخصية شاب في الثلاثين من عمره، يتلقى هدية غامضة في عيد ميلاده من شخص غير متوقع، فتتغير حياته بعدها تمامًا ويدخل في العديد من التجارب، ويبدأ في إعادة النظر إلى ماضيه ومحاولة اكتشاف ذاته، والسعي نحو إصلاح حياته المحطمة.

يشارك في بطولة الفيلم كل من سلمى أبو ضيف، بسنت شوقي، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، تأليف وإخراج محمد صادق، ومن المقرر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2026.

اقرأ أيضًا



